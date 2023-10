Notte di Halloween: il programma della festa a Cascina

Cascina è pronta a tuffarsi nella spettrale notte di Halloween, con una lunga serie di iniziative adatte non solo ai bambini ma anche ai genitori e a tutti coloro che vogliono festeggiare. Lo dice anche il nome stesso scelto dalla Pro Loco Cascina per battezzare le proprie 'sorprese': 'Carnev-Halloween', un esplicito invito a mascherarsi per animare il corso Matteotti ed entrare nel labirinto di Val Demon sotto Palazzo Pretorio. Più tradizionale, invece, il titolo 'Halloween - Le mura hanno gli occhi', scelto dagli Arcieri Cascinesi che allestiranno la Stradina degli Artisti e l’area intorno a Palazzo Bulleri. Ma le sorprese non finiscono qui, perché la Farmacia Comunale di viale Comaschi si trasformerà nella Farmacia di Hogwarts, tra laboratori di pozioni e lezioni di mummificazione. Il tutto con il patrocinio del Comune di Cascina. Insomma, dalle 15 a mezzanotte il divertimento sarà garantito.

"Halloween è diventata una tradizione anche a Cascina - ha sottolineato il sindaco Michelangelo Betti - e il mondo dell’associazionismo cascinese si muove con la Pro Loco e gli Arcieri per animare tutto il Corso Matteotti, piazza dei Caduti e alcune delle strade limitrofe. Già dal primo pomeriggio partirà l’animazione dedicata a bambini, ragazzi e famiglie, per un’altra occasione di aggregazione per i nostri cittadini. Anche le partecipate del Comune daranno un contributo alla festa grazie a Sogefarm Farmacie Comunali".

Protagonisti della festa saranno poi gli Arcieri Cascinesi, che da tempo partecipano all’organizzazione di Halloween cercando sempre temi diversi. "Quest’anno ci siamo soffermati sul film horror 'Le colline hanno gli occhi' - ha spiegato Paolo Conti, presidente degli Arcieri Cascinesi - abbiamo allestito la Stradina degli Artisti e l’area intorno cercando di rendere più accattivante la notte di Halloween. Non vi resta che venire a scoprire di persona cosa abbiamo preparato per voi".

A tirare le fila della festa è la Pro Loco Cascina, rappresentata da Simone Perini e Luigi Bianca. "Abbiamo messo in piedi una serie di iniziative grazie al lavoro dei nostri volontari - ha detto Perini - ovviamente non mancherà l’animazione sul Corso e in piazza con vari intrattenimenti musicali: dal Labirinto di Val Demon alla Danza delle Streghe di Mudra Danza e spettacolo finale in piazza dei Caduti con la Cartoon Cover Band che porterà sul palco 'Capsule Corp'. Il tutto in tema Carnev-Halloween per arrivare a notte inoltrata". "Abbiamo voluto fare una cosa un po’ diversa abbinando il carnevale ad Halloween - ha aggiunto Bianca - per far mascherare tutte le persone e coinvolgerle nella festa. Sarà un’occasione per divertirsi tutti insieme. Ringrazio il Comune per il grande aiuto che ci ha dato, i negozianti di Cascina, la Sogefarm, il Vivaio Paganelli, Berni Auto e le Onoranze Funebri Cascinesi: è grazie a questi contributi e al lavoro dei nostri volontari che potremo organizzare la festa".

Cristiana Simonelli, dottoressa delle Farmacie Comunali, ha infine illustrato il tema scelto da Sogefarm per il presidio di Viale Comaschi: Harry Potter. "Ringraziamo l’amministrazione comunale per averci coinvolto nell’organizzazione di un evento sempre più apprezzato dalla popolazione. In farmacia sembrerà di entrare nel Castello di Hogwarts di Harry Potter: dalle 16 saranno coinvolti bambini e ragazzi con un laboratorio di pozioni, poi il cappello del maghetto smisterà i partecipanti nelle case e infine i più bravi e coraggiosi si cimenteranno in un laboratorio di mummificazione".