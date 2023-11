I Meltan in concerto a Pisa

Venerdi 15 dicembre appuntamento con i Meltan rock band che si esibirà a Pisa presso il Cantiere San Bernardo.

I Meltan nascono nell’estate del 2022 dall’idea di tre ragazzi livornesi nel presentare un repertorio di cover e di brani rock inediti con le sonorità di un tempo ma in un contesto attuale e moderno, in modo innovativo.

Ad un anno dalla loro formazione, la giovane band si è già esibita su diversi palchi importanti della Toscana come i più vicini Surfer Joe di Livorno, Motovel di Empoli, Mood di Vicopisano, ottenendo consensi positivi da parte del pubblico e dagli addetti ai lavori.



La band è composta da 4 elementi:

Anton Joe (Lead Singer)

Zac (Lead Guitar)

Tarsi (Bass)

Gio di Pirro (Drum)



Per info serata: info@cantieresanbernardo.com



Info band su instagram: meltan.re