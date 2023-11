I Segreti di Hansel, band alternative rock pisana, arriva sul palco del Caracol per presentare il nuovo album, "Tienimi Ora" (Vrec/Audioglobe), co-prodotto con Dome La Muerte, iconico chitarrista della scena punk/garage e dei Not Moving



In apertura, Semidea.



La serata si chiude con il Rock DJ-Set di Dome La Muerte.



INGRESSO 3€ RISERVATO AI SOCI ARCI.