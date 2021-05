I tramonti al mare di San Rossore

#InRainbowsTreks in collaborazione con il Centro Visite della Tenuta di San Rossore presenta: I Tramonti nel Mare di San Rossore.



Difficoltà Escursione: Facile



Una bellissima escursione a San Rossore, un ambiente storico-naturalistico unico in tutto il mondo, che i partecipanti potranno scoprirlo al tramonto, camminando a piedi tra daini, cinghiali e molto altro!



I partecipanti entreranno nella zona interdetta e la percorreranno con libertà e sicurezza, potendo così scoprire le zone più segrete ed esclusive della Tenuta. Passeranno della Villa Presidenziale del Gombo e rientreranno al centro visite attraversando alternanze di vegetazione senza paragoni in tutto il mondo. Arrivati sulla spiaggia godranno di una vista imperdibile dalle Alpi Apuane all’Isola Palmaria (Liguria) per consumare la cena al sacco. I cani non sono ammessi.

Resteranno sulla spiaggia fino a quando il sole saluterà. Rientro al Centro Visite con un mezzo del Parco di San Rossore (trenobus/autobus).



Sconsigliato ai minori di 12 anni



Evento solo su Prenotazione

______________________

Massimo 20 Partecipanti

______________________

Dati Tecnici:

Lunghezza: 6km

Tipo di Sentiero: Pianeggiante

Difficoltà: Facile