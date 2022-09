Il Mediterraneo che canta. Concerto nella Chiesa di San Sisto

La rassegna “Pur bella la vita. Musiche nei luoghi storici di Pisa” riprende l’attività Domenica 25 settembre alle 17.30 presso la Chiesa di San Sisto in Cortevecchia, piazza F. Buonamici con un concerto dell’Ensemble Terra Mater. Il progetto dell’Ensemble Terra Mater nasce come un racconto, sul fascino e la suggestione delle tradizioni musicali della regione mediterranea. Gli strumenti e il canto narrano un lungo viaggio alla scoperta dell’indicibile ricchezza che l’incontro con il “diverso” può far nascere, la storia di un antico dialogo fra i popoli che sempre vissero specchiandosi sul Mare. Dal Salento al Maghreb, dall’Azerbaijan alla Grecia. In una realtà sempre più multietnica il viaggiare alla scoperta della musica del Mediterraneo è un ritrovamento delle radici della nostra identità culturale. I canti del Mare saranno accompagnati da una ricca varietà di strumenti etnici quali santur, oud, bouzuki, duff, darbouka, riq, kaval, bansuri, kantele, setar e altri che renderanno ancora più spettacolare l’evento affascinando piccoli e grandi spettatori. Gli interpreti saranno Angela Centanin, Irene Benciolini, Francesco Trespidi, Ruben Medici, Nicola Benetti. L’Ensemble, formatosi nel 2016, è vincitore di numerosi premi e riconoscimenti, è molto attivo in campo concertistico e coniuga la ricerca etnomusicologica alla diffusione della musica dei popoli anche attraverso importanti progetti didattici e divulgativi in Italia e in tutta l’Europa.



Per prenotazioni: purbellalavita@gmail.com. L’ingresso è libero.