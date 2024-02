‘Il più furbo. Le disavventure di un lupo incorreggibile' al Teatro Nuovo

Torna la rassegna di teatro per famiglie. Domenica 18 febbraio alle 17 approda al Teatro Nuovo di Pisa lo spettacolo ‘Il più furbo”, un viaggio divertente ed esilarante che salta da una disavventura all’altra di un incorreggibile lupo. Lo spettacolo è tratto dall’opera di Mario Ramos, per la regia di Fabrizio Montecchi e con Andrea Coppone.

Nel folto del bosco un grande e cattivo Lupo affamato incontra la piccola Cappuccetto Rosso e subito elabora (dopotutto lui è il più furbo) un diabolico piano per mangiarsela. Senza esitazioni, lo mette in pratica. Mentre si avvicina alla casa della nonna pregusta già il pranzetto: sarà uno scherzo da ragazzi divorarsele entrambe… Sembra l’inizio della favola che tutti conosciamo, almeno finché il Lupo non infila la camicia da notte della nonna con tanto di cuffietta d’ordinanza ed esce di casa… rimanendo chiuso fuori! Ma il bosco è un luogo molto frequentato, soprattutto dai personaggi delle fiabe, e il nostro Lupo fa imbarazzanti incontri (i Tre Porcellini, i Sette Nani, il Principe Azzurro) che mettono fortemente in crisi la sua vanità.

Biglietti:

Intero 8 euro; ridotto 3-12 anni 6 euro; ridotto convenzionati e soci Coop 7 euro.

Prevendite online: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/il-piu-furbo

Botteghino del teatro aperto martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00 e a partire da un'ora prima dell'inizio degli spettacoli.

Contatti: 392.3233535; teatronuovopisa@gmail.com