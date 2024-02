In bici alla tenuta di San Rossore

Giovedì 14 Marzo

Sabato 6 Aprile

Domenica 5 Maggio

Domenica 9 Giugno



In collaborazione con il Centro Visite San Rossore



Un esperienza unica per visitare l'interno della ex Tenuta Presidenziale di San Rossore entrando nella zona normalmente interdetta ai turisti.

Il Parco di San Rossore fa parte del più vasto Parco Naturale di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli istituito già nel 1979.

Durate la gita i partecipanti entreranno nel cuore della Tenuta famosa a livello europeo oltre che per l'Ippodromo e per essere stata Tenuta di caccia del Presidente della Repubblica, anche per la presenza della pineta a pino domestico più estesa d'Italia. Si inoltreranno nella pineta e nelle zone umide alla ricerca di daini e cinghiali che vivono liberamente all'interno del parco fino a raggiungere il mare (è vietata la balneazione).



Logistica:

Appuntamento alle ore 9.15 al Centro Visite di San Rossore (percorrendo il viale delle Cascine, all'incrocio con l'Aurelia, passata la sbarra di ingresso al Parco, girare in torno alla grande rotonda fino ad arrivare ad un edificio giallo (sulla sinistra) con tavolini di legno con copertura in paglia).



Dati tecnici:

Gita di mezza giornata: percorso in piano ad anello in bicicletta su strade sterrate/asfaltate e con sabbia. Partenza in bici direttamente dal Centro Visita.



Lunghezza circa km 25 circa.

Tempo di percorrenza effettivo 2.30h. Terreno pianeggiante.



Cosa portare con sé:

Si consiglia di portare uno zainetto giornaliero con almeno un litro di acqua a testa, oltre al pranzo; indossare capi sportivi e scarpe da escursionismo.

E' possibile portare la propria bicicletta (il prezzo rimane uguale)



Costo escursione:

N° minimo di partecipanti: 8; Costo: 28 euro/pax

la quota comprende assicurazione, servizio di noleggio bici del parco e guida GAE per tutta gita.



Contatti:

Francesca Uluhogian

Cell: 339 3670805



www.naturatour.it