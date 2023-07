In Gershwin Mood: la Rapsodia in blu raccontata da George Gershwin

Che cosa succede ad un compositore quando legge sul giornale che il prossimo mese uscirà la sua nuova opera e lui...non lo sa! Ve lo racconterà Daniela Bertini in un viaggio strepitoso nella città di New York e nell'anima di George Gershwin perchè "New York... l'avrei suonata" Sax Fiorenza Messicani - Pianoforte Silvia Rossi e con la partecipazione straordinaria di Sara Nannipieri Voce

INGRESSO GRATUITO