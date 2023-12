Il secondo importante concerto natalizio alla Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium si terrà questo venerdì 15 dicembre alle 18 nella magica e scenografica Gipsoteca di Pisa.



Sarà la volta di Anais Drago al violino e Luciana Elizondo alla viola da gamba, due musiciste di spicco nella sfera musicale internazionale, che proporranno “Invenzioni a due voci”, un percorso musicale che, a partire dalle omonime composizioni di J.S. Bach, approda a mondi contemporanei, sia colti, sia popolari.

Le voci dei due strumenti si sommano all’utilizzo della vocalità da parte delle due musiciste, che nel repertorio hanno incluso alcuni canti della tradizione sudamericana (in particolare modo dall’Argentina, paese natio di Luciana Elizondo) , oltre che brani originali di Anais Drago, composizioni di autori a noi contemporanei appositamente scritti per questa formazione, trascrizioni ed arrangiamenti provenienti dal repertorio jazzistico e dalle avanguardie del Novecento.



Apertura porte ore 18. Biglietto 10€. Ridotto studenti e ragazzi 5€.

Al termine del concerto sarà offerto dell’ottimo vino dell’azienda vinicola Badia di Morrona, e anche dei buoni sconto per i vostri regali natalizi da spendere alla cantina!



Posti limitati. Prenotazione consigliata al num. 392 8557267.



Organizzazione di Valeria Taddei e Villa Lazzarino. Suoni di Michele Lai.