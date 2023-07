Torna 'Io vado a Orciano'

Saranno tre giorni di fuoco in occasione della quattordicesima edizione di "Io Vado a Orciano..insieme per aiutare gli altri", manifestazione che torna dopo 4 anni di stop a causa del COVID. L'Associazione Pro Loco di Orciano Pisano è pronta ad accogliere ben 8 gruppi al suo Festival presso il Campo Sportivo di Orciano Pisano.

Venerdì 21 luglio la partenza sarà nel nome di Lucio Dalla, a 11 anni dalla sua scomaprsa con lo spettacolo "Com'è profondo il mare" con i musicisti di Tommaso Novi, Giorgio Mannucci, Luca Guidi e Giulia Pratelli, Apriranno il festival nell'Area Aperitivo i Last Minute dirty band trio. La serata non finirà con il ricordo a Lucio Dalla, ma sarà Zerbo (Francesco Zerbino) a far ballare tutti i presenti a suon di voce e chitarra dalle 23.30.

Sabato 22 a salire sul palco di Orciano sarà il comico Livornese di fama nazionale Leonardo Fiaschi, accompagnato per l'occasione dalla D.B. DAY'S BAND. Leonardo non ha bisogno di presentazioni, ha partecipato da Italia's got talent, Colorado, apparizioni su apparizioni insieme ad Angelo Pintus, e ultima non per importanza la sua partecipazione a Tale e quale Show. Nell'area aperitivo a partire dalle 19.30 circa incanterà il festival col suo talento cristallino Greta Ciurlante, in arte Greta Mirall, fresca dell'esperienza al talent "The Voice", al festival di Castrocaro e corista nel programma di canale 5 "Michelle Impossible & Friends". Dopo Leonardo Fiaschi seguirà dj set fino a tarda notte.

Chiuderà "Io Vado a Orciano" domenica 23 luglio, Nicola Mei chitarrista elbano dalle origini sarde, pronto a chiudere la kermesse nel migliore dei modi con il suo imperdibile spettacolo che ripercorre tutti i più grandi classici italiani e non, una serata per chi ha voglia di cantare a squarciagola senza fermarsi mai. All'aperitivo Elisabetta Maulo e Roberto Luti, in arte Betta & Luti, lei una cantante esplosiva con una voce stratosferica (Leader dei Betta Blues Society), lui un chitarrista che non ha bisogno di presentazioni con migliaia di concerti alle spalle e una lunga collaborazione con Play 4

Children. Un talento puro e cristallino.

Una manifestazione da sempre dedita alla beneficenza, per aiutare l'A.G.B.A.L.T ( Associazione genitori per la cura e l'assistenza ai bambini affetti da leucemia o tumore ) onlus di Pisa, nei loro progetti "L'isola dei Girasoli" e il "Villaggio del Sorriso", entrambe queste strutture permettono di accogliere in maniera adeguata i bambini, e le loro famiglie, che giungono a Pisa per essere sottoposti a terapie oncologiche od al trapianto di midollo osseo; accoglierli in una struttura pensata e sin dall'inizio progettata per loro e per le loro del tutto peculiari necessità in quelle particolari circostanze. Questo per rendere meno traumatico il periodo delicato che i bambini devono attraversare.

Grazie al contribuito e alla presenza di numerosissime persone, nel corso degli anni "Io vado a Orciano" è riuscita a donare 40.000€ in 12 anni, cifre importanti, se si pensa che nel comune di Orciano Pisano gravitano appena 600 abitanti. Ed inoltre due edizioni fa in seguito all'alluvione che ha colpito la città di Livorno, l'associazione Pro Loco di Orciano ha deciso di donare ulteriori 1000€ al Circolo di Collinaia per l'acquisto di materiale edile per la ricostruzione degli edifici. Tutto questo è possibile ovviamente grazie alla presenza di un ristorante coperto molto ampio, con prodotti locali e genuini, da quest'anno saranno nuovamente presente anche i nostri panini.

Per il festival non occorre alcun biglietto, gli spettacoli sono tutti gratuiti, filosofia adottata da sempre dagli organizzatori, per poter permettere a chiunque di assistere agli spettacoli senza alcun costo. Insomma, tre giorni da non perdere. Tre giorni di festa, soprattutto per regalare un sorriso ed

aiutare gli altri. Insieme.