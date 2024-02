Jazz Superclassics al Teatro Verdi per Il Bosco delle Stelle della Stella Maris

Jazz Superclassics il 23 febbraio al Teatro di Pisa per sostenere con il Lions Club Pisa Certosa il progetto del Bosco delle Stelle nel nuovo ospedale della Fondazione Stella Maris

Gina Giani e Piero Frassi Quartet in concerto con celebri pagine di George Gershwin, Harold Arlen e Cole Porter

Con un programma di brani ‘mitici’ del repertorio jazz tra gli anni 20 e 40 del Novecento, venerdì 23 febbraio alle 21.00 sul palco del Teatro di Pisa sarà di scena Jazz Superclassics, il progetto musicale firmato da Gina Giani e Piero Frassi Quartet.

Il concerto è organizzato dal Lions Club Pisa Certosa in collaborazione con la Fondazione Teatro di Pisa e il Comune di Pisa con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare al 'Bosco delle Stelle', uno dei diversi progetti legati alla costruzione del nuovo ospedale della Fondazione Stella Maris-Istituto neuropsichiatrico per la cura dei bambini in età evolutiva.

Gina Giani (voce), Piero Frassi (piano), Andrea Beninati (batteria), Alessio Bianchi (tromba) e Marco Benedetti (contrabbasso) rileggono e reinterpretano le composizioni scritte da tre grandi compositori americani: George Gershwin, Harold Arlen e Cole Porter. Una scaletta di brani mitici, di “jazz standards”, che continuano ad affascinare musicisti e pubblico e che ormai si collocano in quel territorio che avvicina il jazz alla musica classica e che sono imprescindibili per chi, da musicista o da ascoltatore, vuole avvicinarsi al jazz.

Ospiti speciali della serata saranno Carlo Frighetto – manager di professione ma anche chitarrista di lungo corso – e Gigi Rombi – patron del mitico ‘Dottor Jazz’ - si uniranno al gruppo e porteranno sul palco con le loro chitarre le vibrazioni elettriche di alcuni grandi standard rock. Il concerto sarà presentato da Candida Virgone.

I biglietti sono acquistabili al Botteghino del Teatro di Pisa, attraverso il servizio telefonico (050.941188) e online su www.vivaticket.com.

I prezzi: 20 euro platea e palchi centrali; 15 euro gli altri settori.