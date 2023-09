'L'elefante smemorato e la papera ficcanaso' - Spettacolo per bambini

Domenica 1° ottobre alle ore 17.00 alla Città del Teatro di Cascina si inaugura la nuova stagione teatrale per famiglie Domenica a Teatro con 22 spettacoli da ottobre a marzo 2024.



La storica rassegna rivolta alle famiglie e ai piccoli spettatori ospiterà le più importanti compagnie di teatro ragazzi italiane con un programma ricco di favole, racconti classici e fantastici, storie reali e fiabe, momenti di riflessione e di divertimento per tutte le età.



Domenica 1° ottobre alle 17 sul palco della sala Margherita Hack sarà in scena 'L’elefante smemorato e la papera ficcanaso' di e con Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli.

Lo spettacolo della Compagnia Burambò è consigliato per bambini dai 3 anni e racconta la storia di due amici diversi tra loro ma che insieme riescono ad affrontare mille avventure.



Un vecchio e grosso elefante non riesce a dormire. I brutti ricordi lo attanagliano. Un giorno li soffia dentro alcuni palloncini rossi che volano via, lasciandolo smemorato. Quand’ecco 'ficcarsi' nella sua vita una papera che lo tempesta di domande a cui non riesce a rispondere.

Papera Teresina è determinata e lo convince a fare una passeggiata per riprendere contatto con il mondo. Il grosso animale parte all'avventura e senza saperlo andrà incontro a quanto già capitato. Sarà difficile per lui difendersi dai pericoli tanto da finire allo zoo. Scoprirà così, che i ricordi sono necessari, belli o brutti, e conservarli può tornare utile nel bisogno. Teresina, ormai amica inseparabile ha l’idea giusta al momento giusto. Certe cose si scoprono vivendo, altre sognando oppure andando a teatro....



In scena ci saranno burattini, grandi pupazzi e gli attori che accompagneranno i piccoli nel mondo magico del teatro.



Scoprite tutti gli spettacoli in programma sul sito della Città del Teatro.



Biglietti a partire da 6€

Prevendita circuito Ticketone e on line

Presso il teatro dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, il mercoledì 10-14 e 17-19, il sabato 10-13.



biglietteria@lacittadelteatro.it