'La bianca, la blu e la rossa', spettacolo di clownerie per bambini a Cascina

Domenica 24 marzo alle ore 17.00 alla Città del Teatro ultimo appuntamento di stagione della 'domenica a teatro' con lo spettacolo di mimo e clownerie della compagnia Teatro Evento.



LA BIANCA, LA BLU E LA ROSSA

uno spettacolo di e con Alice Bossi

regia Monica Mattioli

disegno sonoro Claudio Giussani

disegno luci Alessandro Palumbi

costumi Barbara Livecchi

scenografie Luca Fontana



E se un giorno arrivasse nella vostra città qualcuno proveniente da un altro paese? E se questo qualcuno fosse molto diverso da voi e venisse ad abitare proprio nell’appartamento vicino al vostro?

Questa è la storia di una città dove tutto è blu. Blu, un monocolore che non è solo esteriore ma che si estende anche all’animo. Qui abita la Blu che, come tutti gli abitanti, vive secondo regole precise, in silenzio, in modo schematico e totalmente pianificato. Ogni giorno è uguale a quello prima e uguale a quello dopo. Ognuno vive per sé. Una mattina apparentemente uguale a tutte le altre mattine arriva in città la Rossa che giocando e divertendosi sconvolge totalmente l’ordine della città. Nessuno aveva mai visto quel colore e soprattutto nessuno dei blu aveva mai avuto il tempo di giocare né di divertirsi.

La città entra nel panico e le forze dell’ordine cercano di isolare e imprigionare la Rossa. Per fortuna non c’è nessuna legge che impedisca ad un abitante di essere rosso, sia esteriormente che interiormente. La presenza della Rossa si rivelerà un tesoro per la Blu che scoprirà la forza della libera espressione, della creatività, della capacità di uscire dagli schemi, il coraggio di sperimentare e di aprirsi al diverso scoprendo nuove possibilità.



Mimo e clownerie

dai 3 anni

durata 40’

sala Margherita Hack

domenica 24 marzo ore 17.00