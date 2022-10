La regina della notte: presentazione in musica del libro di Francesco Pasqualetti

Domenica 23 ottobre alle ore 17.00 nell’Aula Magna della Scuola Superiore Sant’Anna, P.zza Martiri della Libertà 33 – Pisa, presentazione del libro 'La regina della notte' di Francesco Pasqualetti ed . Rizzoli 2022.



La rassegna 'Pur bella la vita. Musiche nei luoghi storici di Pisa', a cura delle Associazioni Allievi ed Ex Allievi della Scuola Sant’Anna in quest’occasione presenta il primo lavoro di narrativa di Francesco Pasqualetti; l’autore, pisano di nascita, è un apprezzato direttore d’orchestra di livello internazionale; costretto all’inattività musicale dalla pandemia, Pasqualetti si è dedicato alla scrittura di un testo complesso e dalle molte possibili chiavi di lettura; sulla base di una ferrea documentazione storica si intrecciano storie di politica, di amori, di intrighi internazionali, di sanguinose faide, di misteriose preveggenze.



La protagonista è Caterina la Grande e intorno a lei ruotano personaggi storici caratterizzati da una forte indagine psicologica; su tutto aleggia l’ombra di Mozart e il mistero della sua morte, insieme con la vicenda umana e artistica di Domenico Cimarosa, forse complice inconsapevole di fatti e misfatti nell’Europa alla fine del ‘700. Non potrà mancare la musica di Mozart con il duo per violino e viola K423 eseguito dal duo Le Gami formato da Sara Galanti, viola e Benedetta Mignani, violino. Giulio Santini dialogherà con l’autore. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.



Info e prenotazioni: purbellalavita@gmail.com