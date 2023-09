Le orme & friends in concerto

Alla Città del Teatro sabato 21 ottobre alle ore 21 salirà sul palco lo storico gruppo Le Orme, per l'unica data invernale toscana del tour di presentazione del nuovo album dal titolo 'Le Orme & Friends'.



Un concerto eccezionale in cui sul palco, oltre a Le Orme, si alterneranno diversi ospiti che hanno partecipato alla realizzazione del nuovo disco: Michi Dei Rossi, Tony Pagliuca, Tolo Marton, Michele Bon, Lino Vairetti, Luca Sparagna, Aligi Pasqualetto,

Ospiti speciali della serata saranno Tino Tozzi Autore del nuovo libro de LE ORME e

Aliante prog-rock band toscana, Sezione Frenante, Le Folli Arie, Divae Project… e tanti ancora.



Un grandissimo evento per celebrare quello che sarà l'ultimo Tour ufficiale della band il nuovo progetto discografico “Le Orme & Friends” il doppio vinile e triplo CD di canzoni inedite con oltre 50 musicisti che hanno fatto la storia della band tra cui Michi Dei Rossi, Tony Pagliuca, Tolo Marton, Michele Bon, Francesco Sartori, Jimmy Spitaleri, Fabio Trentini, Luca Sparagna e il grande Germano Serafin (scomparso prematuramente molti anni fa ma che sarà presente nella registrazione di un pezzo inedito).



Un concerto di oltre 3 ore che coinvolgerà gli spettatori, ripercorrendo la storia di uno dei gruppi più importanti del rock progressive italiano e internazionale.





Line up de Le Orme:



Michi Dei Rossi-batteria

Michele Bon-tastiere e cori

Aligi Pasqualetto – piano e tastiere

Luca Sparagna – voce , basso, chitarre





Biglietti

Platea e I tribuna 31

II tribuna e gallerie 25

Gradinata non numerata 20



Prevendita on line e circuito Ticketone e Boxoffice Toscana