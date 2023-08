Bagno Polizia di Stato, tombolata benefica e musica con i Licantropi

Lunedì 14 agosto, al bagno della Polizia di Stato del Calambrone, nuovo appuntamento con la musica e la beneficenza. Durante la serata si esibiranno i Licantropi, con l'evento che sarà accompagnato da una tombolata benefica. I proventi ricavati dalla vendita delle cartelle, come accadrà durante la lotteria benefica del 12 agosto, saranno devoluti in parte al "Rifugio di Elan" di Brenda Mormile che si occupa di curare la disabilità animale ed in parte per contribuire ad un progetto volto a realizzare un centro estivo per bambini nello stabilimento balneare.

I premi

Tombola: stampa numerata del pittore Sante Monachesi (donata da Loredana ved. Russo) + stampa numerata del pittore Amedeo Masacci (Loredana ved. Russo) + cena per due persone al ristorante "Il Molo" (donata dai gestori del ristorante) + un pacco di alimenti (donato da "Pane, Amore e Fantasia", alimentari di Cenaia di Manola Niccolini)

Cinquina: cena per due persone al ristorante "Camping Pineta" (donata dai gestori del ristorante) + tagliando per moto (donato dal concessionario "Fuori Giri")

Terno: caschetto bici (donato da "Star Bike")

Info

Cena alle 20.30 (antipasto di mare, primo di mare, caffè, acqua e vino): 20 euro. Dopo le 22 ingresso libero.

Informazioni e prenotazioni: 050.6390698 - 335.1566909