Nel Parco di San Rossore un'atmosfera magica sulle note dei grandi successi dei Matia Bazar

Un concerto intimo, solo voce e chitarra, perfetto per una location suggestiva come il Parco di San Rossore.

Hanno fatto emozionare ieri sera, 1 agosto, nel giardino della Villa del Gombo, Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, ex componenti dei Matia Bazar. Hanno ripercorso tutti i grandi successi di uno dei gruppi storici della musica italiana, da 'Ti sento' a 'Solo tu' passando per 'Brivido caldo' e 'Messaggio d'amore' (canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2002), fino a 'Vacanze romane' celebrando i 40 anni di un brano cult. Standing ovation per Silvia Mezzanotte quando si è cimentata in 'Cavallo bianco' sulle note della chitarra di Carlo Marrale. Un pubblico composto, rapito dalla musica di successi storici, che ha canticchiato timidamente, senza esagerare, per non rovinare un'atmosfera magica.



Una serata che è andata via veloce tra musica e aneddoti di un gruppo che Mezzanotte e Marrale hanno vissuto in momenti diversi. Quando Silvia è entrata nella band come nuova voce femminile nel 2000, Carlo aveva già lasciato i Matia. Poi nel 2019 un incontro casuale a Firenze, una canzone cantata insieme e la scoperta di due voci perfette insieme. Da qui la nascita di un progetto musicale che, dopo la frenata del Covid, prosegue con successo in giro per l'Italia.

La tappa pisana è stata lanciata a sorpresa dal Parco di San Rossore come serata finale della kermesse ViviParco, in collaborazione con Eliopoli Aps, e ha visto i circa 400 posti disponibili terminare in un'ora con i centralini del Centro visite del polmone verde della città della Torre essere presi letteralmente d'assalto.

"Un posto bellissimo - ha detto in apertura Silvia Mezzanotte - appena siamo arrivati siamo stati accolti dal suono delle cicale e siamo riusciti a rallentare".



"La rassegna ViviParco ha avuto quest'anno un grande successo, 2350 presenze nonostante l'ingresso fosse contingentato - ha sottolineato il presidente del Parco Lorenzo Bani - stiamo pensando per l'anno prossimo di programmare due repliche dei vari appuntamenti, una alle 18 e una alle 21, per dare ad un maggior numero di persone la possibilità di partecipare. Il Parco non deve essere uno scrigno chiuso, il nostro obiettivo è aprirlo ai cittadini, farlo conoscere con il massimo rispetto. A settembre inizieranno le visite guidate alla Villa presidenziale recentemente restaurata". Bani non ha nascosto una certa soddisfazione per aver accolto Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale nella serata di chiusura di ViviParco: "Questa sera avremo la possibilità di calarsi con i Matia Bazar in una realtà che per me è stata straordinaria". E il pubblico ha decisamente apprezzato l'evento.