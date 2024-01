Orario non disponibile

Domenica 4 febbraio inizia la stagione 2024 del mercatino Antiqua di San Giuliano Terme. Come da tradizione saranno presenti operatori dell’antiquariato, del collezionismo, dell’hobbismo, del riciclo e nella ricerca dell’utile e del bello saranno presenti l’artigianato e la pittura. Tutti gli espositori si dislocheranno nel centro di San Giuliano da via XX Settembre, Largo Shelley e Via Italia e viale Boboli.

La tradizione, ormai più che decennale di questo appuntamento, ha fatto sì che siano presenti i migliori operatori dei settori citati. Una bella opportunità domenicale di passeggiare nelle vie del capoluogo termale accompagnati dalla festosità del mercato.

L’appuntamento sarà ripetuto ogni prima domenica del mese con l’eccezione del mese di agosto. Le date successive saranno: 5 marzo, 2 aprile, 7 maggio, 4 giugno, 2 luglio, 3 settembre, 1 ottobre, 5 novembre e 3 dicembre. Per informazioni, associazione Pro loco di San Giuliano Terme: 3936779665 e proloco@comune.sangiulianoterme.pisa.it.