Un mercato straordinario sul lungomare di Marina di Pisa targato Anva Confesercenti Toscana Nord. L’appuntamento è per domenica 26 marzo promosso dall’associazione degli ambulanti in collaborazione con Radio Bruno e la concessionaria Ford BluBay di Ospedaletto.

"Siamo davvero soddisfatti di riproporre il nostro mercato straordinario a Marina visto che questo appuntamento ogni volta riesce ad attrarre tantissimo pubblico - dichiara il presidente provinciale Anva Mirco Sbrolli - un bene per gli operatori dei banchi, un bene anche per le attività a posto fisso con le quali è sempre in atto una importante sinergia. I nostri mercati straordinari sono una occasione importante per gli ambulanti per far conoscere i propri prodotti anche ad un pubblico che normalmente non frequenta gli appuntamenti settimanali cittadini. Ecco quindi location inedite per questo pubblico come i lungarni o il lungomare di Marina. Location che hanno sempre riscosso il gradimento delle persone".