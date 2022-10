Mese del libro - Presentazione di 'Expelliarmus'

Torna il Mese del Libro e tornano anche i libri del Carrubo Onlus.



L’appuntamento è per venerdì 7 ottobre con la presentazione del libro “Expelliarmus” del professore Luigi Cioni, il quarto libro della saga dedicato ad "Harry Potter: un'avventura nella fede", che analizza e commenta il quarto libro della Rowling “Harry Potter e il calice di fuoco”; un libro con spunti per animatori e catechisti, per organizzare attività e giochi prendendo come spunto il famoso maghetto di Hogwarts.



La presentazione si terrà al Centrum Sete Sóis Sete Luas di Pontedera, in Viale Rinaldo Piaggio 82 alle ore 21h15.