'Pisa e il mondo arabo', mostra all'Archivio di Stato

In occasione del Fibonacci Day del 23 novembre, la giornata internazionale dedicata al matematico pisano che per primo introdusse in Occidente i numeri arabi e lo zero, si inaugura all'Archivio di Stato la mostra a ingresso gratuito 'Pisa e il mondo Arabo', che resterà aperta sino al 23 gennaio 2024. All'esposizione è collegato un ciclo di iniziative che coinvolgono Museo Nazionale di San Matteo, l'Università di Pisa e Palazzo Blu.

La mostra è incentrata sugli intensi rapporti tra Pisa e il Nord-Africa dal XII a tutto il XIV secolo e presenta gli originali dei più significativi trattati di pace e commercio stipulati tra le autorità pisane e le autorità di città come Tunisi, Bona e Bugia, Fez. Questi documenti sono densi di informazioni ma anche strepitosi per le dimensioni e per la qualità: gli originali arabi mostrano capolavori di calligrafia, capaci di stupire e affascinare, e la lunghezza dei supporti di carta o pergamena può arrivare ai 10 metri.

Gli altri appuntamenti sono il 23 novembre un concerto di musica araba in Archivio in occasione dell'inaugurazione della mostra, la presentazione del volume "Italia e islam. Culture, persone e merci dal Medioevo all'età contemporanea" il 30 novembre a Palazzo Blu, il 7 dicembre un seminario all'Archivio di Stato di Pisa sui documenti medievali arabo pisani che vi sono conservati e infine il 7 gennaio una conferenza al Museo Nazionale di S. Matteo sulle iscrizioni arabe nelle opere esposte.

Tutte le iniziative sono realizzate nell'ambito della rassegna Pisa is Fibonacci 2023 del Comune di Pisa presentate in conferenza stampa a Palazzo Gambacorti l'8 novembre. Il comitato scientifico è composto da Jaleh Bahrabadi, direttrice dell'Archivio di Stato di Pisa, Pierluigi Nieri, direttore Museo Nazionale di S. Matteo, Valentina Pannini, Università La Sapienza di Roma, e per l'Università di Pisa Renata Pepicelli e Fabrizio Franceschini.

Il calendario completo degli eventi

23 novembre 2023 Archivio di Stato di Pisa, Palazzo Toscanelli

Ore 21:00 Apertura della manifestazione "Pisa e il mondo arabo", Palazzo Toscanelli e Museo Nazionale di S. Matteo, 24 novembre 2023 - 23 gennaio 2024.

La musica del mondo arabo, concerto inaugurale a cura di Toscana Produzione Musica, in dialogo con Francesco Martinelli, Ziad Trabelsi, oud, Simone Pulvano, percussioni. Accesso libero (massimo 80 persone).

Annullo filatelico speciale dalle ore 20.00 alle ore 21.00.

30 novembre 2023 Auditorium di Palazzo Blu

Ore 17.30 Presentazione del volume "Italia e islam. Culture, persone e merci dal Medioevo all'età contemporanea" a cura di Daniele Mascitelli e Renata Pepicelli (Carocci, 2023), interverranno Stefano Allievi e Simone Collavini, saranno presenti la curatrice e il curatore, autrici e autori.

7 dicembre 2023 Archivio di Stato di Pisa, Palazzo Toscanelli

Ore 17.30 I trattati medievali dell'Archivio di Stato: pisano e arabo, pisano in arabo. Intervengono Maria Luisa Ceccarelli, Marco Maggiore, Giuseppe Mandalà, Fabrizio Franceschini e Issam Marjani.

14 dicembre 2023 Archivio di Stato di Pisa, Palazzo Toscanelli e Museo nazionale di S. Matteo

Ore 14.00 Incontro con i ragazzi e le famiglie a cura dell'Associazione San Tommaso in Ponte. Intervengono Fabrizio Franceschini, Issam Marjani e Paolo Donati.

7 gennaio 2023 Museo Nazionale di S. Matteo

Ore 11.00 Iscrizioni arabe nelle opere del Museo Nazionale di S. Matteo. Dialogo con Mariagiulia Burresi e Mohammad Abuhashish. Accesso gratuito al Museo per l'intera mattina.