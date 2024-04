Mostra 'Tracce' di Gianfranco Tognarelli alla Cittadella

Nel pomeriggio di venerdì 12 aprile è stata inaugurata la mostra 'Tracce' di Gianfranco Tognarelli presso il Fortilizio della Cittadella. Sarà visitabile, con ingresso gratuito, fino al 28 aprile e in concomitanza con gli orari di apertura (giovedì e venerdì 16-19, sabato e domenica 10-12 e 16-19) sarà possibile accedere alla Torre Guelfa. A partecipare all’inaugurazione della mostra, l’assessore alla cultura del Comune di Pisa, l’artista Gianfranco Tognarelli e il curatore della mostra Nicola Micieli.

La mostra, a cura di Nicola Micieli, racconta la pittura di Tognarelli, nato a Pontedera nel 1949 e che, come si legge nella biografia: "Ha esordito con le proprie opere alla fine degli anni ‘60. I suoi dipinti si sono distinti per riferimenti mitici e poi dagli anni ‘80 orientati verso una realtà più interiore fino all'ultimo decennio che rappresenta l'approdo a un’arte apparentemente astratta ma che in verità à rappresentativa di una realtà 'sommersa' in cui trova pieno compimento il percorso precedente".