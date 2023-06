Indirizzo non disponibile

Svelare la Pisa sotterranea nella Pisa sotterranea. E' lo spirito che animerà, appunto, la mostra 'Viaggio nella Pisa sotterranea': decine di foto tratte dall’omonimo libro di Sandro Noto e Federico Pellicci (edito da Cupressus nel 2022), redattori della rivista Seconda Cronaca, ed esposte nei bagni pubblici ubicati nell’ex albergo diurno Cobianchi, sotto le Logge di Banchi.

Discendendo in questo gioiello d’arte liberty, che dal 1927 al 1966 offrì ai pisani e ai viaggiatori svariati servizi (toilette, docce, stireria, lustrascarpe e persino una sala per la scrittura), i visitatori “esploreranno” numerosi ipogei scovati nel territorio, grazie alle immagini installate. Dagli ex rifugi antiaerei alle casematte del Bastione Sangallo, allagate da cinque secoli. Dalla miniera di Caporciano alle labirintiche centrali idriche scavate nel Monte Pisano.

La mostra sarà inaugurata venerdì 23 giugno alle 18.30 (l’ingresso è gratuito). All’evento, insieme alla redazione di Seconda Cronaca, parteciperà Chiara Prosperini, autrice del volume Le città sotterranee di Cleopatro Cobianchi (ETS, 2003), che racconterà al pubblico la storia e i segreti dell’ex albergo diurno. L’esposizione è stata finanziata da Pisamo Srl, gestore dei bagni pubblici, con l’obiettivo di attrarre i pisani e i turisti in questo tesoro nascosto.