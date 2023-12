In occasione delle festività natalizie l’Orto e Museo Botanico dell'Università di Pisa organizza:



Natale 2023: decorazioni green per un albero botanico!

Domenica 17 dicembre 2023, ore 10:00

Laboratorio per bambini dai 7 agli 11 anni



Una passeggiata nell’Orto Botanico per raccogliere materiale e realizzare un piccolo albero di Natale.



Prenotazione obbligatoria entro venerdì 15 dicembre, ore 13:00 scrivendo a: educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it



Costo: 6€ a bambino



Per maggiori informazioni: tel. 050 2211355



Scopri il coupon fedeltà che il Sistema Museale di Ateneo ha pensato per confermare il rapporto tra i musei e le famiglie: www.sma.unipi.it/2023/12/natale