'NavigArte', a Fauglia il festival di danza contemporanea

La danza contemporanea diventa protagonista a Fauglia con la XIII edizione di NavigArte. Domenica 17 settembre, alle 21.15 nella splendida cornice del Teatro Comunale, si esibiranno lec Compagnie di danza di Con.Cor.D.A. Consorzio Coreografi Danza D'Autore: la Compagnia padrona di casa Movimentoinactor diretta da Flavia Bucciero con lo spettacolo "La Ballata di Colapesce" e la Compagnia senese Francesca Selva diretta da Marcello Valassina con lo spettacolo "Amore Amaro". Ad aprire la serata alle 19.00 sarà la presentazione del libro "1960 Passi di danza" alla presenza dell'autrice , la giornalista, studiosa e critico della danza Carmela Piccione , introdotta da Raffaella Tramontano cultural manager e direttore responsabile della rivista on line "Campa di Danza" (ingresso libero) . Il libro – come racconta la critica di danza Donatella Bertozzi nella prefazione – rappresenta "l'esito di un'opera certosina di ricognizione e ricostruzione del passato, organizzata in un agile e vivace compendio che ci restituisce la trama di oltre sessant'anni di storia della danza e del balletto in Italia, inquadrandoli attraverso la lente e nella prospettiva di una singolare ed affascinante avventura artistica, personale e sentimentale: quella del Balletto di Roma, la compagnia fondata nella capitale, nel 1960, da Franca Bartolomei e Walter Zappolini, una coppia di primi ballerini di raro talento e di lungimirante intraprendenza professionale. Avventura più unica che rara, nella pur ricchissima storia della danza e dello spettacolo, in Italia". A seguire, verrà offerta, una degustazione di prodotti del territorio delle colline di Fauglia.

La serata prosegue con i due spettacoli di Con.Cor.D.A. . "La Ballata di Colapesce" è una produzione realizzata con le straordinarie musiche di Antonello Paliotti e la coreografia di Flavia Bucciero grazie al sostegno di MiC e Comune di Napoli. Racconta la leggenda di Colapesce tramandata da materiali orali e scritti di origine siciliana, napoletana e spagnola, raccolti e elaborati dallo scrittore Giuseppe Pitrè, da Benedetto Croce, da Italo Calvino, dalla filologa Maria D'Agostino. Colapesce è un ragazzo che trascorre tutto il suo tempo nel mare: la madre, esasperata, scaglia contro di lui un anatema "…che tu possa diventare un pesce!". E così fu. I ritmi della tarantella e della tradizione musicale mediterranea accompagnano il suo percorso di conoscenza in questo spettacolo che fonde il linguaggio della musica e della danza.

"Amore Amaro" è la reinterpretazione in chiave contemporanea tanto inaspettata quanto originale della storia d'amore nata dalla penna di William Shakespeare. Nella coreografia di Francesca Selva, i danzatori Luciano Nuzzolese e Claudia Mazziotti vestono i panni di un Romeo e di una Giulietta, finalmente sposati, portando sul palco la quotidianità di un amore forte, intenso, a volte feroce, vissuto profondamente ma tormentato dalla solitudine interiore e dall'incomunicabilità. Attraversato dalla paura della fine che diventa essa stessa già fine. Il cuore degli amanti si spezza all'improvviso. Cade. Precipita in un silenzio assordante. È pesante, ingombrante, eppure non fa rumore. Tace al mondo il suo dolore che si dimena come una bestia in trappola per poi scoppiare in un riso amaro che lo salverà.

Infine la presentazione della breve coreografia del Centro di Formazione Danza Eimos di Livorno ASD che verrà votata dal pubblico e dalla giuria di esperti per il Concorso coreografico NavigArte 2023, che prevede per la Scuola che avrà totalizzato più voti di entrare nella programmazione del Festival NavigArte 2024

Info

Biglietti: intero 10 euro, ridotto (per studenti universitari, studenti scuole di danza, musica e teatro) 8 euro.

Informazioni e prenotazioni: Teatro Comunale di Fauglia: https://www. teatrodifauglia.it, info@teatrodifauglia.it - WA 375 5615955. P

revendita: ticketone.it