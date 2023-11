'Non c'è pace senza perdono', momento di digiuno, preghiera e riflessione

'Non c’è pace senza perdono'. E’ il titolo e il filo conduttore del momento di riflessione, digiuno e preghiera organizzato dalle Acli provinciali di Pisa, in collaborazione con Caritas e ufficio diocesano per i Problemi Sociali e del Lavoro per martedì 28 novembre. L’appuntamento è alle 18.30 al Centro 'I Cappuccini' (via dei Cappuccini, 2B).

Interverranno fra Matteo Brena francescano e Commissario di Terra Santa della Toscana del Centro di evangelizzazione e missione di Firenze, impegnato nella promozione di incontri di dialogo ecumenico interreligioso e guida dei viaggi in Terra Santa, il professor Pier Luigi Consorti, giurista e ordinario nell’Università di Pisa, presidente dell’Associazione dei professori universitari della disciplina giuridica del fenomeno religioso (Adec) e segretario della Conferenza delle associazioni scientifiche di area giuridica (Casag). Con loro, in collegamento da Gerusalemme, ci sarà anche Letizia De Torre del Movimento dei Focolari.

Il momento di riflessione e preghiera si chiuderà con la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto nella chiesa dei Cappuccini (20.15), animata dal coro di San Giusto e San Cosimo.

Le offerte raccolte durante la celebrazione saranno destinate a sostenere i progetti di Caritas Italiana in Terra Santa.

L’iniziativa è sostenuta da Commissione di Terra Santa per la Toscana, Agesci di Pisa, Movimento dei Focolari, Casa della Giovane, Cif e Azione Cattolica diocesana.