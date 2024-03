Nuova lezione sul racconto a Marina di Pisa

Nuovo appuntamento con il corso di scrittura creativa 'Tecniche letterarie per scrivere un racconto' che Paola Alberti, scrittrice e giornalista allieva di Dacia Maraini e dello sceneggiatore Vincenzo Cerami, terrà a Marina di Pisa, nella libreria Civico 14 di Mariangela Mori, mercoledì 13 marzo, alle 18:00.

Si parlerà di ecfrasi e di storie ucroniche e si scriverà in diretta una short story a partire da un incipit comune per tutti i partecipanti.

Il corso, giunto alla terza edizione, ha già ispirato il pamphlet con i migliori racconti degli allievi della Alberti Lezioni in libreria. Nove mosse: scacco alla pubblicazione (Laurum Editrice) ed è rivolto a tutti coloro che vogliono approcciarsi per la prima volta alla scrittura creativa, ma anche a chi vuole conoscere meglio le tecniche letterarie per la stesura di un testo narrativo o per migliorare le proprie capacità di elaborare un testo scritto.



Informazioni: Libreria Civico 14, in via Maiorca 14/B, a Marina di Pisa, tel. 050 8058056, civico14libreria@gmail.com