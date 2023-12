'Ritorno all'inferno', a Palazzo Blu il nuovo incontro della rassegna scientifica Warning

Venerdì 15 dicembre, alle 15.30, secondo appuntamento a Palazzo Blu con 'Warning', rassegna scientifica e divulgativa ideata da INFN Pisa. Titolo dell'incontro ‘Ritorno all'Inferno: Dante torna nelle viscere della Terra insieme a Lord Kelvin'.

Negli ultimi anni è largamente cresciuto l'uso delle teorie della Complessità anche per lo studio di vari ambiti delle Scienze della Terra. Questi nuovi approcci sono risultati particolarmente utili per la comprensione dei terremoti e dell'evoluzione temporale delle situazioni critiche che li generano. Le caratteristiche caotiche dei processi nelle profondità della Terra trovano un parallelo ‘naturale' nella caoticità dell'umanità che Dante incontra nell'Inferno, ospitato proprio negli abissi del nostro pianeta. I relatori dell'incontro sono Alberto Casadei, docente di Letteratura Italiana all'Università di Pisa e Lucilla Arcangeli, PhD in Fisica presso la Boston University (USA) e Presidente della Commissione C3 – Fisica Statistica dell'International Union of Pure and Applied Physics.

Warning è un progetto ideato da Franco Cervelli, Sandra Leone e Enrico Mazzoni di INFN Pisa, e realizzato dall'Istituto di Fisica Nucleare di Pisa e Palazzo Blu, con il contributo di Fondazione Pisa. Gli incontri di Warning sono aperti a tutti e sono trasmessi in streaming sui canali social di Palazzo Blu (facebook e youtube) e sul sito warnig.palazzoblu.it