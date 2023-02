Peccioli, al cinema Passerotti lo spettacolo 'Passione' di Maurizio De Giovanni

Sabato 4 marzo, alle 21 al Cinema Passerotti di Peccioli, andrà in scena 'Passione', spettacolo di e con Maurizio De Giovanni e Marco Zurzolo al sax. Per la prima volta lo spettacolo dedicato alla musica napoletana calcherà un palco toscano. In pochissimi giorni lo spettacolo è andato tutto esaurito, testimonianza della grande attesa e del legame di amicizia e affetto che lega Peccioli all’autore partenopeo, la cui collaborazione risale al 2016 in occasione della prima edizione del progetto Parole Guardate.

'Passione' è un viaggio nella storia della canzone napoletana, un viaggio che racconta dei suoi autori, attraverso le loro storie, i loro sentimenti che sono la radice della loro poetica che, incontrando la musica, hanno creato dei veri e propri capolavori conosciuti in tutto il mondo. Questo progetto è un omaggio alla musica napoletana e ai suoi autori e nasce dalla voglia di condividerne la poesia e la magia che rende infinitamente grato e orgoglioso chiunque sia nato in questa meravigliosa terra. In scena a fianco di de Giovanni e Zurzolo ci saranno Marianita Carfora alla voce, Carlo Fimiani alla chitarra e Marco de Tilla al contrabbasso.

L’autore di romanzi ripresi anche sul piccolo schermo, come Il commissario Ricciardi, I Bastardi di Pizzofalcone e Mina Settembre, ha pensato a uno spettacolo che prende spunto dalle storie delle canzoni della tradizione napoletana. Con il titolo che allude anche alla famosa canzone composta nel 1934 da Ernesto Tagliaferri e Nicola Valente su versi di Libero Bovio, de Giovanni riprende le sofferenze e le gioie, gli umori dell’epoca, i sentimenti, la storia che hanno percorso nelle loro vite, dai quali sono scaturite le melodie conosciute nel mondo.

Marco Zurzolo è sassofonista, compositore, direttore ed arrangiatore e da vent’anni anni si dedica a progetti musicali basati sulla contaminazione artistico-musicale. Ha collaborato con molti artisti italiani ed internazionali. Ha composto numerose colonne sonore per il cinema, il teatro e la televisione, il suo ultimo lavoro è stato la composizione delle musiche per la fiction Rai “I bastardi di Pizzofalcone” e il film Rai “In punta di piedi”, ha inoltre composto la musica che accompagna la vita dei protagonisti dei romanzi di Maurizio de Giovanni. Per le sue composizioni ha vinto prestigiosi premi, fra cui “Il premio qualità” del Ministero della Cultura. La sua originalità ed allo stesso tempo la sua riconoscibilità, lo ha portato ad essere presente nei più importanti festival internazionali.

Marianita Carfora è un'attrice e cantante napoletana. In teatro collabora con registi come Nello Mascia, Gigi Savoia, Mario Fortunato e Daniele Russo per la NTF, Ernesto Lama, Massimo Andrei, Antonio Piccolo, Paolo Cresta, Paolo Spezzaferri, e altri. Musicalmente si dedica al repertorio della canzone napoletana, da villanelle alla canzone classica passando per le macchioline femminili, le sciantose e le canzoni di giacca, la canzone vivianea e le canzoni di scena.

Ha collaborato con artisti del calibro di Aniello Misto, Matteo Mauriello, Carlo Faiello. Dal 2017 inizia una collaborazione con lo scrittore Maurizio de Giovanni accompagnandolo come voce cantata e recitante nella prima dei suoi romanzi e dal 2021 anche nello spettacolo “Passione” con la direzione musicale di Marco Zurzolo.

Per informazioni: 0587 672158, info@fondarte.peccioli.net