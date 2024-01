Piante di carnevale per maschere botaniche all'Orto e museo botanico dell'Università di Pisa

In occasione del Carnevale i musei del Sistema Museale di Ateneo vi aspettano per festeggiare il periodo dell’anno più colorato tra divertimento, arte, natura e scienza.



Per divertirsi tutti insieme a Carnevale l’Orto e Museo Botanico organizza:



Piante di Carnevale per maschere botaniche

Giovedì 8 febbraio 2023, ore 15:00

Laboratorio per bambini dai 7 agli 11 anni accompagnati da un adulto





Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 7 febbraio scrivendo a: educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it

Numero massimo di piccoli partecipanti: 15



Per maggiori informazioni: tel. 050 2211355