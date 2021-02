'Pisa e i segreti dei suoi palazzi'

Un tour a piedi che inizia in Piazza dei Cavalieri con il Palazzo della

Carovana e il Palazzo dell’Orologio famoso per la Torre della Muda o della Fame del Conte Ugolino, per proseguire da via S. Frediano fino alla Sapienza ed arrivare sui Lungarni con i suoi bellissimi palazzi storici; vedremo quello della Giornata, del Caffè dell'Ussero, del Casino dei Nobili, dei Roncioni e Toscanelli, della Prefettura e, passato il Ponte della Fortezza, quello Da Scorno, Lanfranchi, Gambacorti e Palazzo Blu, fino a raggiungere la Chiesa della Spina. Attraversando il ponte Solferino e arriveremo fino al Palazzo Reale e la visita si concludera' con un apericena all’interno di uno degli hotel più antichi d’Italia, l’Hotel Royal Victoria che da solo merita una visita per vivere un vero viaggio nel tempo.

L’apericena sarà servito nella grande sala a nostra disposizione con tavoli per massimo 4 persone e comprende stuzzichini vari (patatine, salatini misti e nachos), pizzette e schiacciatine farcite, due assaggi di pasta e un bicchiere di vino.