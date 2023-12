Il Pisa Gospel Festival torna in scena il 20 dicembre (ore 21.00) al Teatro Verdi. L’undicesima edizione vedrà sul palco, oltre ai 'Voices of Heaven', ospiti di rilievo internazionale come Deborah Moncrief e i Millennium Gospel Singers. Lo spettacolo è organizzato e promosso dall'associazione di promozione sociale 'Voices of Heaven Gospel Choir' e unisce le note della musica gospel e spiritual a un nobile scopo benefico. Il ricavato della serata sarà infatti devoluto all'Associazione CUAMM - Medici con l'Africa, impegnata a migliorare le condizioni di salute nei contesti più bisognosi del continente africano.

Biglietti in vendita su https://www.vivaticket.com/it/ ticket/pisa-gospel-festival- singing-love-togheter/225324? culture=it-it, al numero 050941188 e presso il botteghino del teatro Verdi.

Ulteriori informazioni sulle associazioni ai siti https://mediciconlafrica.org e https://voicesofheaven.it.