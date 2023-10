'Pisa Revenue Experience', alle Officine Garibaldi l'evento sul settore dell'ospitalità

Mercoledì 8 novembre, a partire dalle 9, si terrà alle Officine Garibaldi la prima edizione di 'Pisa Revenue Experience'. L'evento, promosso e organizzato da Oike Hospitality, è stato concepito per fornire ai professionisti dell'industria alberghiera le conoscenze, le risorse e le relazioni necessarie per eccellere in un ambiente competitivo.

Il programma

L'evento, sviluppato con cura e precisione, sarà un'occasione unica per esplorare le più recenti strategie di crescita e vendita nel settore alberghiero. I punti salienti dell'evento includono:

Revenue Management all'avanguardia: i protagonisti di spicco nel campo del Revenue Management condivideranno le loro visioni e strategie più efficaci per massimizzare i profitti e l'occupazione. Sarà l'opportunità di apprendere direttamente da chi sta scrivendo il futuro dell'ospitalità.

Networking strategico: l'evento offrirà una piattaforma ideale per stabilire relazioni professionali durature. La condivisione di idee e la collaborazione con colleghi del settore possono aprire la strada a partnership fruttuose e nuove opportunità di crescita.

Saranno inoltre presenti autorità del comune di Pisa, che inaugureranno l'evento con un intervento iniziale. Successivamente sarà dato spazio all'esperienza e i consigli di aziende leader del settore, tra cui Scalapay, Hotelcube, Lybra, Vuit e altri importanti ospiti.

Info

La partecipazione all'evento è gratuita e aperta a tutti i professionisti del settore dell'ospitalità interessati a migliorare le proprie competenze e a crescere nel settore. Per ulteriori informazioni e per registrarsi all'evento, si prega di visitare il seguente link: https://www.eventbrite.it/e/744086521817?aff=oddtdtcreatorPer ulteriori informazioni, contattare: email info@pisarevenueexperience.it, sito Web www.pisarevenueexperience.it, Facebook @pisarevenueexperience, Instagram @pisa_revenue_experience