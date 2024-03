Plogging - trekking fino al mare nel parco di San Rossore

L'asd aps Arcadia e la Piscina La Fornace in collaborazione con l'Ente Parco organizzano per Domenica 24 Marzo il Plogging nel Parco di San Rossore fino alla spiaggia.

Un evento unico che coniuga il cammino con un'azione a tutela del nostro ecosistema.

Guidati da una Guida del Parco, muniti di sacchetti per la raccolta di rifiuti che eventualmente troveremo lungo il cammino, per raccoglierli, avendo CURA dei nostri meravigliosi tesori naturali a due passi da Pisa.

Il numero massimo di partecipanti è di 25 persone, il contributo per la Guida è di €10,00.

Dotazioni:

Scarpe da trekking, pranzo al sacco, almeno 1,5L di acqua, snacks a piacimento, zaino da giornata, abbigliamento escursionistico, giacca antipioggia/antivento, occhiali da sole (consigliati), cappellino (consigliato), binocolo (facoltativo), macchina fotografica (facoltativa), bacchette da trekking (facoltative).

Prenotazioni chiamando Veronica allo 3388153612