Pontedera Carnaval: musica e divertimento no-stop per grandi e piccini

Sbarca in riva all'Era il Pontedera Carnaval, una giornata da passare in maschera tra musica e divertimento. L'appuntamento è per sabato 17 febbraio, dalle 15 fino alle 1.

Il programma è importante, pensato per tutte le età e la manifestazione si svilupperà su più luoghi della città.

Nel pomeriggio, dalle 15 in poi, due piazze (Cavour e Andrea da Pontedera) saranno tutte dedicate ai più piccoli con la baby dance, i personaggi dei cartoni animati, le aree giochi. Prevista anche una premiazione per la miglior maschera dei bambini.



Dal pomeriggio e fino alla sera, dalle 16 a mezzanotte, si potrà ballare la samba e condividere gli spettacolari ritmi brasiliani in piazza Curtatone con un dj set carioca e musica, spettacolo e atmosfere che arrivano dal Paese sudamericano.

Grande spazio alla musica in piazza Martiri della Libertà, il cosiddetto Piazzone. Dalle 18 alle 20, un tuffo negli anni 90 con un live show imperdibile e a seguire la musica elettronica con Ricky Le Roy e le performance del Principe Maurice.