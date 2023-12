Presentazione del volume 'Tredici Robinson'

Giovedì 14 dicembre alle 17:30 presso la Domus Mazziniana, via Massimo d’Azeglio 14, presentazione della prima traduzione italiana di Tredici Robinson (a cura di Stefania Ragaù, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2023) di Sholem Aleichem pseudonimo di Shalom Rabinovitz (1859-1916), tra i fondatori della letteratura yiddish e tra i maggiori autori della letteratura umoristica contemporanea.

Un racconto che mette insieme Robinson Crusoe e la satira; una storia dalle tinte utopiche e a tratti avventurose sul progetto sionista, ma anche sulla cultura ebraica e in particolare yiddish, su cui lancia uno sguardo acuto e autoironico.

Ne discuteremo, insieme alla curatrice Stefania Ragaù, dottore di ricerca alla Scuola Normale Superiore e che svolge attività di ricerca presso presso il Buber-Rosenzweig-Institut della Goethe Universität a Francoforte sul Meno, con Anna Linda Callow, docente di ebraico moderno all'Università di Milano e traduttrice dall’ebraico e dallo yiddish e Arturo Marzano professore associato di Storia e Istituzioni dell’Asia all’Università di Pisa.

L’incontro, organizzato dalla Domus Mazziniana e dal Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici dell’Università di Pisa (CISE) in collaborazione con la casa editrice Edizioni di Storia e Letteratura sarà introdotto e moderato dalla vicedirettrice del CISE Serena Grazzini, professoressa di Letteratura Tedesca presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa.



