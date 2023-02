'Il mistero della Torre', presentazione del libro di Domenico Maselli alla Biblioteca Sms

Venerdì 17 febbraio, alle 17 alla biblioteca Sms con il patrocinio del Comune di Pisa, verrà presentato il libro di Domenico Maselli, ex commissario della Polizia di Stato, intitolato 'Il mistero della Torre'. Interverranno alla presentazione il dott. Enrico Parrini, autore della copertina nonché vice questore della Polizia di Stato in quiescenza dopo aver diretto l'Ufficio di Polizia della Metropolitana di Milano, commissariati di Pescia e Forte dei Marmi, e Fabio Gimignani, editore della casa editrice Jolly Roger. Previsto un saluto dell'assessore alla cultura Pierpaolo Magnani.

La trama

Tutto si svolge a Pisa, la vigilia di Natale. Un cadavere viene scoperto ai piedi della Torre, in Piazza dei Miracoli. Si tratta del Prof. Michele Baroni, docente della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Pisa, assassinato la notte precedente. L'indagine viene affidata all'ispettore Andrea Carli un uomo come tanti altri che, nell'amministrazione in cui presta servizio è un numero, come la maggior parte degli operatori di polizia. Carli non gode di molta considerazione e stima nell'ambito della Procura pisana per vecchie ruggini investigative, ma dalla sua parte ha una profonda umanità che lo porta a vivere tra la gente sentendosi elemento basilare di una società ancora sana. Un'indagine difficile che stenta a decollare, ma Carli saprà districarsi con determinazione fino al sorprendente epilogo.