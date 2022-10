Pisa medievale, in Sapienza la presentazione di un nuovo libro internazionale

La bibliografia sulla città di Pisa in età medievale si arricchisce ora di una nuova e prestigiosa pubblicazione. Mercoledì 12 ottobre nell’aula magna storica del Palazzo della Sapienza sarà presentato al pubblico il volume 'A Companion to Medieval Pisa' (ed. Brill), curato da Karen Rose Mathews, Silvia Orvietani Busch, Stefano Bruni.

Promosso da Società Storica Pisana, Università di Pisa e Amici dei Musei e dei Monumenti Pisani, all’incontro di mercoledì pomeriggio parteciperanno, alla presenza degli autori, il rettore dell’Università di Pisa Paolo Maria Mancarella, il professor Simone Collavini (Università di Pisa) e la professoressa Gigetta Dalli Regoli (Accademia dei Lincei).

Attraverso il lavoro multidisciplinare di oltre venti specialisti delle diverse aree in cui si articolano i contenuti, A Companion to Medieval Pisa si connota come un grande affresco della storia di Pisa in età medievale. Coordinati da una curatela internazionale, gli autori ripercorrono – in otto ampi capitoli – origini e geomorfologia, archeologia, storia politica e istituzionale, storia urbanistica, organizzazione economica ed espansione nel Mediterraneo, sistema e infrastrutture portuali, vita religiosa e istituzioni ecclesiastiche, dimensione culturale.