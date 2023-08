Pro loco Litorale Pisano, nell’ambito del cartellone di Marenia e in collaborazione con '50&PIU’ Pisa' e Associazione D'annunziana, per il ciclo di incontri che ha come obiettivo la valorizzazione culturale e turistica di luoghi del litorale di Pisa, presenta mercoledì 30 agosto alle ore 18, presso il Golf club Tirrenia in via San Guido a Tirrenia, l’incontro 'Vita di Galileo per i luoghi di Pisa e del litorale pisano e oltre, tra vicende private e accadimenti pubblici'.

Galileo, il grande pisano padre della scienza moderna, figura infatti tra le personalità la cui vicenda si è incontrata con quella della nostra costa. A Boccadarno, negli anni dell’insegnamento allo Studio a Pisa, il giovane Galileo ambientò un suo dialogo, un possibile tributo al suo maestro di pensiero Archimede, la cui vicenda è tanto legata al mare e alle spiagge di Sicilia. Si tratta di un dotto argomentare sul moto, nel quale non mancano però lievi riferimenti agli scenari marini d’intorno, come le difficoltà di un’imbarcazione a raggiungere la foce dell’Arno o l’opportunità di tracciare sulla sabbia dei disegni per meglio spiegare il proprio pensiero.

Ad approfondire la figura di Galileo “tra vicende private e accadimenti pubblici” come recita il sottotitolo della manifestazione, interverranno Sara Bonechi, di Museo Galileo Firenze, attiva ricercatrice, partecipe di conferenze e autrice di video, e Federico Tognoni, autore dell’iconografia galileiana per l’Edizione nazionale delle opere di Galileo e dunque uno dei maggiori studiosi d’iconologia galileiana, svilupperà l’appassionante tema della ritrattistica che riguarda lo scienziato. Presenta e interviene Roberto Sonnini, giornalista e saggista.

Per l’incontro è possibile prenotare la cena a buffet presso il ristorante del Golf Club - Green House Bistrot. Info e prenotazioni info@prolocolitoralepisano.com Tel. 324 5673170