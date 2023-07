Festival del Pensare: il cartellone degli eventi in programma a Montescudaio e Casale Marittimo

Torna il Festival del Pensare, il 'festival delle colline' nato dal desiderio dell’Associazione culturale no profit Pensiamo Insieme di offrire spunti di riflessione e dibattito. Il titolo di questa edizione è 'DiversaMENTE': ospiti e momenti di teatro e musica da giovedì 20 luglio a domenica 23; la chiusura del festival martedì 25 con uno spettacolo teatrale dedicato al centenario di Italo Calvino.

Due anche quest’anno le location di questo Festival 2023: Montescudaio, il suggestivo piazzale del Castello (domenica 23 luglio), e una agorà naturale, alle porte di Casale Marittimo, uno spazio immerso nel verde, il Teatro Aperto Dì Notte. Tra gli ospiti Luca Mercalli, il meteorologo più celebre d’Italia, i ragazzi di Ultima Generazione, il giornalista ambientale e d’inchiesta Rudi Bressa e l’artista Felice Limosani.

"Torniamo a Pensare Insieme e lo facciamo su un tema che ci sta molto a cuore, quello dell'ambiente e dei cambiamenti climatici - sottolinea la presidente Pia Pagani de Marchi - Ma anche della necessità di cambiare qualcosa nel nostro approccio, per adeguarci a tutto ciò che sta cambiando intorno a noi. Oggi tecnologia e scienza offrono soluzioni impensabili fino a qualche anno fa, eppure il mondo sembra non voler prendere coscienza dei rimedi per arrestare il degrado. La soluzione dei nostri problemi, come la storia insegna, semplicemente va cercata in una mente che accetti la diversità al di fuori degli schemi precostituiti. Per questo il tema di questa edizione del Festival del Pensare è dedicata a pensare DiversaMente".

Il programma

Inizio ore 21.15. Ingresso libero

- Giovedì 20 luglio, Casale Marittimo 'CHE TEMPO CHE FARA’?'. Il clima è il grande malato dei nostri tempi. Gli scienziati ci insegnano che la soluzione è possibile. Come sempre i cambiamenti passano attraverso un diverso approccio mentale. Intervengono Luca Mercalli, meteorologo, climatologo e divulgatore scientifico, e Marco Incagli, fisico ricercatore al Cern di Ginevra e docente di Fisica all’Università di Pisa. Con la partecipazione di Scuola teatrale Geometria delle Nuvole e di Le Swingrehab, già allieve della scuola di musica Ritmi. Con la partecipazione degli studenti della scuola media di Montescudaio. Conduce Cecilia Morello, direttrice di Badali.news.

- Venerdì 21 luglio, Casale Marittimo 'SALVARE IL PIANETA CON LE BUONE O CON LE CATTIVE?'. I ragazzi di 'Ultima Generazione' hanno deciso che per salvare il pianeta occorrono metodi drastici. Ma davvero è indispensabile prendersela con le opere d’arte per svegliare un pubblico forse troppo distratto? Prima di giudicarli sentiamo cosa hanno da dire. Intervengono Associazione Ultima Generazione, rete di attivisti che hanno intrapreso azioni di disobbedienza civile vogliono attirare l’attenzione sulle conseguenze del riscaldamento globale; Giovanna Cepparello,,Assessora all’Ambiente del Comune di Livorno, Giorgia Condomitti, ricercatrice in Management – Innovation, Sustainability and Healthcare della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna (Istituto di Management, Sustainability Management Laboratory). Modera e conduce Maria Meini, giornalista e caposervizio del Tirreno. Con la partecipazione di Dogs/Geometria delle nuvole Tommy e Marta Music, già allieve della scuola di musica Ritmi.

- Sabato 22 luglio, Casale Marittimo 'COM’E’ PROFONDO IL MARE'. Il Mediterraneo è diventato un grande catino bollente, ma nella laguna di Venezia tornano pesci e fenicotteri e ricominciano a crescere i canneti. I nostri mari sono pieni di cavi sottomarini ma possono essere anche una enorme fonte di vita e di energia. Intervengono Rudi Bressa, giornalista ambientale e scientifico esperto di crisi climatica, biodiversità, conservazione della natura, autore di un libro inchiesta sul traffico illegale di specie protette; Michele Grassi, matematico, creatore di un generatore in grado di trasformare in elettricità il moto delle onde marine; Marina Gridelli di Marevivo, associazione ambientalista a difesa degli ambienti marini. Con la partecipazione di Dogs/Geometria delle nuvole e Amanda Ferraro e Gaia Radi, già allieve della scuola musicale 'Ritmi'. Conduce Cecilia Morello, direttrice di Badali.news

- Domenica 23 luglio, Montescudaio 'METAVERSO QUESTO SCONOSCIUTO'. Grazie al metaverso potremo svolgere attività sconosciute, intrattenerci con persone che non ci sono e fare viaggi meravigliosi. Il tutto senza uscire di casa. Benvenuti nell’universo alternativo. Intervengono Andrea Zavanella, amministratore di Formatica, azienda pisana, la prima a realizzare corsi di metaverso riconosciuti dalla regione Toscana, e Felice Limosani, artista che associa discipline umanistiche e tecnologie digitali, che per l’occasione mostrerà alcune sue affascinanti e incredibili opere. Con la partecipazione di Dogs/Geometria delle nuvole. Conduce Cecilia Morello, direttrice di Badali.news. Seguirà una bicchierata con i vini Montescudaio Doc.

- Martedì 25 luglio, Casale Marittimo 'SE UNA NOTTE D’ESTATE'. Spettacolo teatrale della Compagnia Teatro dell’Orsa di Reggio Emilia. In occasione del centenario della nascita di Italo Calvino, il teatro dell’Orsa ci porterà in un viaggio tra le pagine delle opere del famoso scrittore partendo da Marcovaldo, le Fiabe italiane, le Città invisibili fino a perdersi con il Viaggiatore in una notte d’inverno. Di e con Monica Morini e Bernardino Bonzani, musiche Gaetano Nenna. Il Festival è patrocinato dai Comuni di Casale Marittimo e Montescudaio che ospitano le nostre serate, dalla Regione Toscana, da RAI Cultura e dall’Università di Pisa.