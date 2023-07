Querceto International Piano Festival, apertura con Luca Rasca

Domenica 16 luglio prende il via il Querceto International Piano Festival, kermesse che crea nel borgo di Querceto una sinergia tra la scena musicale locale e internazionale unendo giovani artisti emergenti e acclamati professionisti attraverso un dialogo e uno scambio tra diverse lingue e nazioni. L'apertura, alle 21, sarà affidata all'esibizione al pianoforte di Luca Rasca, artista affermatissimo sul piano nazionale ed internazionale, allievo di Franco Scala all'Accademia Pianistica di Imola e vincitore del London Piano Competition, Busoni di Bolzano, Palma d'Oro di Finale Ligure, Chopin di Roma e molti altri premi nazioni e internazionali. Rasca si è esibito in numerosi concerti per pianoforte e orchestra con formazioni quali l'Orchestra Sinfonica della Rai, i Virtuosi di New York e la London Philharmonic Orchestra. Il concerto nel Castello di Querceto prevede l'esecuzione delle Variazioni Goldberg di J. S. Bach.

Info

Ingresso: 15 euro. Prenotazioni su OOOH.Events