Radici. Laboratorio di arteterapia

In questo laboratorio i partecipanti esploreranno le Fondamenta di Palazzo Blu: un’esposizione archeologica permanente che racconta la storia del Palazzo e di una parte di Pisa a partire dall'anno Mille.

Attraverso l'osservazione di oggetti di uso quotidiano che raccontano i modi di abitare, le abitudini, le attività e i passatempi di un tempo, i partecipanti proveranno a riscrivere nuove piccole storie.



Il laboratorio sarà un momento per ripensare il Museo come luogo di benessere e cura: l'arteterapia, infatti, è "una modalità che si serve del linguaggio non verbale dell'arte per la crescita personale, la comprensione di sé e la trasformazione, ed è un mezzo per collegare ciò che abbiamo dentro - pensieri, sentimenti e percezioni - con la realtà esterna e le esperienze di vita". (Cathy Malchiodi)



Per partecipare non occorrono particolari capacità artistiche.





è richiesta la prenotazione entro sabato 24 febbraio chiamando lo 050916950 oppure scrivendo a info@kinzicacoop.it o a info@palazzoblu.it