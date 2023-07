'Retrò Marcia', PernienteSisters in concerto

Si svolgerà nella stagione di Voices in the Wind il concerto 'Retrò Marcia' delle PernienteSisters. Il Trio Vocale composto da Claudia (Elvira) Andreotti, Ilaria (Flora) Catassi e Sabrina (Sephora) Benvenuti condurrà il pubblico in un viaggio nelle canzoni degli anni '30 e '40 con arrangiamenti originali ed inediti del gruppo stesso. Un percorso musicale interessante, divertente ed accattivante che si svolgerà nel giardino della Scuola Paritetica Maria Ausiliatrice a Marina di Pisa via Ciurini, 19 con ingresso gratuito.