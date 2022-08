Sagra della polenta di Agnano

Orario non disponibile

Da venerdì 26 a domenica 28 agosto e da venerdì 2 a lunedì 5 settembre dalle ore 19:15 presso i locali dello 'Spazio Sagre' del Circolo ARCI 'La Pergola' ad Agnano nel comune di San Giuliano Terme si terrà l’ormai trentennale Sagra della Polenta, organizzata dalla FIDC Locale dal Circolo ARCI e la Pro Loco di Agnano con il patrocinio del Comune di San Giuliano Terme.

Gli organizzatori hanno puntato ad usare prodotti locali a partire dalla polenta e dall’olio extra vergine di oliva al cinghiale cacciato sui monti pisani. Inoltre sono state coinvolte le attività commerciali che gravitano attorno al paese di Agnano per promuovere i loro prodotti, dando così una maggiore visibilità alle filiere locali.

E’ stato coinvolto anche il birrificio 'La Staffetta' di Calci.

Il programma

- Apertura degli stand gastronomici ore 19:15

- Dalle 21:30 ballo liscio con ingresso gratuito con il Maestro Gilberto

- Lunedì 5 ore 22 spettacolo organizzato dalla Pro Loco di Agnano con ingresso gratuito 'Bepi', vita e fisime e batticuori di Giuseppe Viviani pittore e arsellaio nato ad Agnano. Spettacolo organizzato da Marco Azzurrini e Francesco Bottai (proveniente da 'I gatti mezzi'). L’evento è inserito nel settembre sangiulianese e promosso dall’amministrazione comunale come evento culturale e di spettacolo.



Per partecipare all’evento non occorre la prenotazione.