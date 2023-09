Nell'ambito del progetto 'Bimbi Scalzi al Centro SMS' approvato con D.D.R. 13511/23 con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Toscana e con il patrocinio del Comune di Pisa l'associazione I Cavalieri, in collaborazione con Le Piagge Convivio e Radio Il Falco Club, propone una festa dal titolo 'Salutando l'Estate'.



Appuntamento per grandi e piccini sabato 16 settembre a partire dalle ore 16.30 al centro espositivo SMS in viale delle Piagge a Pisa. Occasione per consegnare gli attestati di partecipazione a tutti i bambini che hanno seguito i Summer Camp Happy English Happy Time disputati per otto settimane da giugno a settembre.



Un ringraziamento sarà doveroso agli insegnanti, agli animatori ed ai dirigenti delle associazioni amiche invitati in questo sabato pomeriggio di fine state. Seguirà la presentazione ufficiale del 'Doposcuola all'SMS'.

Conclusione intorno alle ore 18.30 con un saluto istituzionale ed un brindisi offerto a tutti i presenti.



Per informazioni contattare Laura 338 1755360 oppure scrivere una email assoicavalieri@gmail.com