Festa dell'Immacolata con la Via dei Presepi e tanti eventi a San Miniato

Appuntamento con la seconda edizione della Via dei Presepi, organizzata da Pro Loco San Miniato e Fondazione San Miniato Promozione: l’inaugurazione è prevista per l’otto dicembre, nella Via Angelica (da cui si accede dalla sede della Pro Loco), alle ore 12 in Piazza del Popolo.



Saranno 28 in centro storico e altri quattro nel territorio comunale i presepi che le persone potranno apprezzare dall’otto dicembre fino alla fine delle feste natalizie, per l’Epifania.



Fondazione San Miniato Promozione e Pro Loco sono liete di invitare la popolazione all’inaugurazione e a visitare i vari presepi. Nella stessa giornata Fondazione San Miniato Promozione organizza il mercatino del piccolo antiquariato e dell’artigianato, lungo le vie del centro (Piazza Dante, Corso Garibaldi, Piazza del Popolo, Loggiati di San Domenico). Il mercatino sarà aperto dalle 9 alle 19. Per info 057142745 e segreteria@ sanminiatopromozione.it.



Ma non finisce qui, perché dalle 14.30 nella cappella di San Pietro è previsto un workshop con l’artista Cui Li, a cura di Moti Carbonari, ATeLab, Pro Loco e Fermento. L’iniziativa si articolerà con: un workshop con esposizione delle installazioni artistiche, una performance dell’artista, video proiezioni, dj set e food experience. Senza dimenticare che – nella stessa giornata – andrà in scena l’undicesima mezza maratona di San Miniato, dedicata alla memoria del podista Giuseppe Cerone (partenza alle 9).



Il Movimento Shalom, infine, propone un convegno il cui titolo è 'Rompiamo il silenzio sui cristiani perseguitati nel mondo'; inizio alle 10.30 a palazzo Grifoni, con la presenza – tra gli altri – del cardinale Beniamino Stella. Insomma, una Festa dell’Immacolata piena di iniziative culturali, religiose e sportive nella Città del buon vivere.