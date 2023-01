San Miniato, torna la benedizione degli animali

Domenica 15 gennaio, dopo tre anni di assenza, torna la benedizione degli animali a San Miniato. L'iniziativa, voluta da Fondazione San Miniato Promozione e Comune di San Miniato con la collaborazione di Movimento Shalom, Pro Loco San Miniato, Mercati della Terra, Ccn San Miniato e Centro EquiEduca Toscana, si terrà dalle 10 in piazza Dante Alighieri, dove, chi vorrà, potrà portare il proprio animale d’affezione. Una giuria di bambini sceglierà i tre animali più simpatici, che riceveranno un premio. A seguire è prevista una merenda, offerta dal Mercatale di San Miniato. A pranzo, invece, è possibile rifocillarsi allo Chalet (giardini Bucalossi): 12 euro per bambini, 20 per gli adulti.

Info

Per prenotazioni chiamare il 3334012494 o 057142745, oppure scrivere a ufficio.turismo@ sanminiatopromozione.it . La benedizione degli animali è una tradizione consolidata che si ripete ogni anno – Covid permettendo – in occasione delle celebrazion i per Sant'Antonio Abate protettore degli allevatori, degli animali e del bestiame in genere, in particolare di maiali e cavalli, oltre che di molte attività a loro collegate.