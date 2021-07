'Sant'Ermolao 2021': Calci festeggia il Santo Patrono dal 31 luglio al 2 agosto

Tutto pronto in Val Graziosa per l’attesissima Fiera storica di Sant’Ermolao che si svolgerà, seppur in forma ridotta e contingentata, i prossimi 31 luglio, 1 e 2 agosto grazie all’impegno e al lavoro congiunto del Comune di Calci e della Consulta delle Associazioni di Calci con il sostegno dell’Unità Pastorale Val Graziosa. Una "tre giorni" ricca di eventi: oltre agli appuntamenti serali (tutti su prenotazione e con posti limitati), per l'intera durata della fiera in ci sarà il luna park in via Brogiotti, il mercato in via Roma e la luminara nella Zambra a cura della compagnia di Calci. Tanti gli eventi anche nel corso della giornata: concerti, passeggiate, conferenze, attività all'aperto, visite e anche uno spettacolo per i più piccoli.

Ecco il programma completo:

Sabato 31 luglio

Ore 17-20, tensostruttura di fianco al palazzo Comunale 'Il ritorno del lupo ed il nostro territorio. Alla ricerca di un nuovo equilibrio' a cura di Sportello Agroecologia Calci in collaborazione col Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa

Ore 17-20, giardini Sandro Pertini, 'Punto benessere', dimostrazioni di Shiatzu con Luca Giacomelli di Spazio verde olivo e mini pratiche di yoga accessibili a tutti (17.30 e 18.30) con Barbara Caleo di PadmaYoga

Ore 19.30 Pieve di Calci – Benedizione della Vallata

Ore 21.15 – Teatrino degli Ulivi in via dei Nocetti – JAM Ermolao a cura di Associazione culturale Zebré AICS

Domenica 1 agosto

Ore 8.15 Sant’ Ermulà – camminata sportiva attraverso i borghi di Calci. Ritrovo e partenza di fronte alla Pieve. Percorso di 15 km. Organizzazione a cura di Vagamonti pisani della Compagnia di Calci.

Ore 21.15 – Teatrino degli Ulivi in via dei Nocetti, Premiata Filarmonica “G. Verdi” di Calci in “FOREVER QUEEN”, direttore Maestro Lorenzo Bocci

Lunedì 2 agosto

Ore 18, teatrino degli Ulivi – spettacolo di burattini di Piero Nissim

Ore 21 ritrovo di fronte alla Pieve per la visita 'Sant’Ermolao e la Pieve di Calci'

Ore 21.15, teatrino degli Ulivi di via dei Nocetti, black & white big band in concerto: dai classici del jazz ai più moderni brani blues, funk, pop e sudamericani

Martedì 3 agosto – cena del Fierino (prenotazione obbligatoria, Circolo La Corte 050.939108)