'Una sera al Cafè Chantant' a Santa Luce

Si svolgerà sabato 27 agosto a Santa Luce (Pisa) al Belvedere Menichini lo spettacolo della Compagnia lirica livornese dal titolo 'Una sera al Cafè Chantant'. Parteciperanno i comici Matteo Micheli e Claudio Pulia, la soubrette Paola Pacelli, l’affermato tenore Massimo Gentili e Franco Bocci, conoscitore ed estimatore dell’avanspettacolo e del Cafè chantant, che condurrà la serata. Al pianoforte, Stefania Casu. Lo spettacolo è organizzato dal Comune di Santa Luce.

La serata proporrà un tuffo nel passato ridanciano dell’avanspettacolo, che assieme al cafè chantant si sviluppò in Italia tra gli anni Trenta e Cinquanta. Il genere è derivato dal varietà, per favorire i teatri che si convertivano alla più moderna realtà del cinematografo. Le compagnie di varietà elaborarono così una forma di spettacolo abbreviato, che potesse intrattenere il pubblico in attesa del film. L’avanspettacolo fu in realtà un trampolino di lancio di molti grandi attori teatrali e cinematografici italiani tra cui Peppino De Filippo, Totò, Aldo Fabrizi, Lino Banfi e Alberto Sordi.