Giardino La Nunziatina, Serena Altavilla in concerto

Venerdì 23 giugno nuovo appuntamento con la rassegna di metarock 'Colpi di Grazia' al Giardino La Nunziatina: dalle 19.30 si terrà il concerto della cantante e songwriter Serena Altavilla. Nel corso degli anni l'abbiamo ammirata sui palcoscenici come frontwoman di Baby Blue, Blue Willa – prodotti da Carla Bozulich – e Solki, ma anche assieme a Mariposa, Calibro 35, La Band del Brasiliano, ecc. Ora la sua duttile voce è unicamente al servizio delle proprie canzoni, raccolte nel suo primo album da solista Morsa, pubblicato da Blackcandy nel 2021 e realizzato con il supporto di un'illustre lista di collaboratori (il fotografo Jacopo Benassi, il produttore artistico Marco Giudici, Enrico Gabrielli e molti altri). Canzoni alt-pop in eleganti abiti dark, per la prima volta in italiano, che uniscono background art-punk, amore per la più nobile tradizione melodica e musiche d'avanguardia. Dall'album sono stati estratti due singoli, Epidermide e Distrarsi, accompagnati dai video realizzati dal collettivo John Snellinberg.

Colpi di Grazia, la rassegna musicale dell'Associazione Metarock dedicata alla voce femminile, è organizzata in collaborazione con La Nunziatina e con il contributo di Fondazione Pisa.

(foto in pagina Silvia Bavetta)

Info

Prenotazione con consumazione al tavolo: whatsapp 3487039623